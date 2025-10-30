نابولي تحتفي بذكرى يوم ميلاد الأسطورة



جابت سيارة مطلية باللون الأزرق السماوي المميز لمدينة نابولي، شوارع المدينة الإيطالية الخميس، وهي تحمل تمثالاً للنجم الراحل دييغو مارادونا، بينما كانت تحتفل بعيد ميلاده الخامس والستين.



ويعد الأرجنتيني، الذي حفر اسمه في تاريخ نابولي من خلال قيادته للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عامي 1987 و1990، على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.



وتم إخراج تمثال مارادونا، الذي توفي بنوبة قلبية في عام 2020 وكان من المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الخامس والستين، الخميس، من متحف مارادونا في جولة تستغرق يوماً واحداً في المدينة.



وتذكر مشجعو نابولي تأثير مارادونا على حياة الإيطاليين، وقال أحد سكان نابولي: «(دييغو) هو الوحدة. جمع الناس معاً، حتى أولئك ممن قدموا من الشمال والذين كانوا ضدنا. بفضل دييغو أصبح الناس من خارج نابولي أقرب إلى بعضهم البعض».