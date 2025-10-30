بعمر 15 عاماً .. نجل كريستيانو رونالدو يدخل عالم السيارات الفاخرة



نشر كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي صورة عبر حسابه على «إنستغرام» لأول سيارة يشتريها وهي من نوع لامبورغيني الرياضية الفارهة.



واعتدنا أن نرى كريستيانو رونالدو يغرم بأي سيارة رياضية ويحقق رغبته بشكل عاجل أو شبه عاجل، في اقتنائها، لكن ما لم نكن نتخيله هو أن ابنه الأكبر كريستيانو رونالدو جونيور، سيسير على خطاه بهذه السرعة.



وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الابن الأكبر للنجم البرتغالي (15 عاماً) يمتلك سيارته الأولى بالفعل، وأعلن عن ذلك عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، وهي ليست سيارة عابرة، مثل أودي «إس 3» التي اشتراها والده عندما كان لاعباً في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بل هي لامبورغيني أوروس «إس» بيضاء جديدة كلياً.



وعلى ما يبدو أن الطراز ليس جديداً، إذ خضع لسلسلة من التعديلات الجمالية في 2025، وهي تغييرات لا تشملها هذه السيارة تحديداً، وفي الواقع فإنه من المحتمل جداً أن يكون هذا الطراز من الطرازات التي جمعها والده ولم يمانع في التخلي عنها لمفاجأة نجله، كما أنها ليست زهيدة الثمن، فقبل 3 أعوام كان سعرها يبلغ نحو 265 ألف يورو في إسبانيا.



