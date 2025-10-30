لاعب كرة قدم روسي يراوغ لصوصاً حاولوا اختطافه



سجل أندريه موستوفوي، لاعب فريق زينيت سان بطرسبرغ هدفاً في مرمى دينامو موسكو، بعد 3 أيام فقط من تعرضه لمحاولة اختطاف، حيث تم القبض على 4 مجرمين على أثرها.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحادث وقع بالقرب من متجر فاخر في جزيرة كريتوفسكي، وتجنب اللاعب من خلال ردة فعله السريعة، وصديقه لاعب هوكي الجليد ،ألكسندر جراكون، الذي فاجأ الخاطفين، عواقب أكثر خطورة.



وقالت والدة موستوفوي لصحيفة «كيه بي-بطرسبرج» الروسية: «ما أنقذه هو قدرته على تحليل الموقف في لحظة، لقد نجح في السيطرة على الخاطفين جسدياً ونفسياً، ما جعلهم فاقدي الوعي، ثم لاذوا بالفرار في حالة صدمة».



وتابعت: «أندريه بالطبع يتمتع بساقين ذهبيتين، لقد تمكن من الفرار بسرعة».



وأفادت الصحيفة الروسية بأن موستوفوي وجراكون فوجئا بثلاثة ملثمين قفزوا من شاحنة صغيرة، وحاولوا إيقافهما، كانت نيتهم إجبارهما على الركوب واختطافهما، لكن رد الفعل السريع أحبط المحاولة.