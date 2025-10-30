رونالدو.. حلم مؤجل باللعب مع «جونيور»



يستعد كريستيانو «جونيور»، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لخوض أول مباراة مع منتخب البرتغال تحت 16 سنة، وذلك في كأس الاتحاد، البطولة التي تقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.



ويلعب الابن الأكبر للنجم البرتغالي، مثل والده في نادي النصر، لكن على مستوى الفئات السنية، ويطمح للوصول إلى الفريق الأول في النادي السعودي.



كريستيانو رونالدو 40 عاماً، ينتهي عقده في يونيو 2027، حيث سيكون «كريستيانو» حينها في السابعة عشرة من عمره، وهو العمر الذي ظهر فيه العديد من اللاعبين لأول مرة مع أندية كبيرة، مثل لامين يامال أو ليو ميسي وغيرهما.



وبالنظر إلى مسيرة كريستيانو رونالدو جونيور، لن يكون من المستغرب أن يجد نفسه في وقت قريب، يتشارك غرفة الملابس والملعب مع والده، إنه تحدٍ على مستوى الأجيال، وإن كان لا يزال بعيداً، إلا أنه ليس مستحيلاً بأي حال.



وقال كريستيانو عن فكرة اللعب مع نجله في مناسبات عدة: «أود اللعب معه، لكن هذا ليس أمراً يبقيني مستيقظاً طوال الليل. سنرى، هذا الاحتمال بين يديه أكثر مني، بدأت السنوات تمر، وسأضطر للاعتزال يوماً ما».



كريستيانو رونالدو جونيور، الذي يلعب حالياً في أكاديمية شباب النصر، التي انضم إليها في عام 2023، هو مهاجم قوي البنية، يحب اللعب بداية من الجناح الأيسر.



وفي كثير من الأحيان، كان حمل ألقاب النجوم العظماء عائقاً أمام مسيرة أبنائهم، لكن كريستيانو رونالدو لا يتردد في مقارنة نفسه بابنه البكر.