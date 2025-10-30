داومان أصغر لاعب سناً يشارك أساسياً في تاريخ أرسنال



أثار ماكس داومان جوهرة أرسنال، إعجاب المدرب ميكل أرتيتا، بعدما أصبح أصغر لاعب سناً يشارك أساسياً في تاريخ النادي، بعمر 15 عاماً و302 يوم فقط، في الفوز 2- 0 على برايتون آند هوف ألبيون بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، أمس الأربعاء، ليحظى بإشادة المدرب على تأثيره في المباراة.



وشارك داومان، الذي يلعب في النادي منذ 2015، لأول مرة مع الفريق الأول من على مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الموسم، قبل أن يحطم الرقم القياسي لأصغر لاعب سناً يشارك أساسياً مع الفريق، والذي كان يحمله جاك بورتر.



وشارك الحارس بورتر أساسياً في كأس الرابطة العام الماضي، حين كان عمره 16 عاماً و72 يوماً. وقام الجناح الأيمن داومان بأكبر عدد من المراوغات، وفاز بأكبر عدد من الالتحامات، ليحقق أرسنال فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات.



وقال أرتيتا للصحافيين، رداً على سؤال بشأن رد فعل داومان على اختياره ضمن التشكيلة الأساسية «مجرد ابتسامة صغيرة، هذا ما فعله».



«يتعامل مع كل الأمور ببساطة وبشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي يلعب بها، وهذا هو السر في أنه لا يثير ضجة كبيرة».



«يفعل فقط ما يجيده، وهو لعب كرة القدم. يلعب بشراسة. لا يكل ولا يمل. أظهر مرة أخرى الليلة بعض المهارات المذهلة، وقدرة كبيرة على مراوغة لاعبين بهذا المستوى من الدوري الممتاز في سن 15 عاماً. إنه لاعب مميز بالتأكيد».



كما خاض المهاجم أندريه هاريمان-أنوس (17 عاماً) مباراته الأولى كاملة مع الفريق، بعدما أجرى أرتيتا عشرة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 1-صفر على كريستال بالاس، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف أرتيتا «أشعر بسعادة، خاصة لمنح الفرصة للاعب شاب لتحقيق حلمه. السعادة لا تسعني، لأن الأمور سارت بشكل إيجابي للغاية».