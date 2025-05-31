جادسوم دا سيلفا: الوحدة لا ينقصه شيء لحصد البطولات

أعرب البرازيلي جادسوم دا سيلفا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن سعادته باللعب في صفوف «العنابي» في موسمه الأول مع الفريق.

مشيراً إلى أن الوحدة لا ينقصه شيء لتحقيق البطولات، ونجح بالفعل في الخروج من الموسم المنصرم ببطولة كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، رغم أنها لا تكفي والطموحات كانت أكبر بالمنافسة على بقية بطولات الموسم.

وانضم جادسوم سيلفا إلى صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي ريد بل براغانتينو البرازيلي، وتسجيله في فئة المقيمين،.

في واحدة من الصفقات التي شكلت صدى كبيراً لدى جمهور «العنابي» كون اللاعب يمثل مستقبل الفريق لصغر سنة وقدراته الهائلة في وسط الملعب، وهو أحد العناصر التي ستكون الركيزة التي يعتمد عليها النادي في السنوات المقبلة.

وقال جادسوم لـ«البيان الرياضي»: «سعيد بموسمي الأول مع الوحدة، ورغم أنني حضرت في منتصف الموسم خلال الانتقالات الشتوية، إلا أنني استطعت الانسجام والتأقلم مع الأجواء والدخول في الفريق بسرعة بفضل مساعدة زملائي اللاعبين الذين دعموني ووقفوا بجانبي في تجربتي الاحترافية الأولى التي أخوضها خارج البرازيل».

وأضاف: «منذ لحظة قدومي في فبراير الماضي وجدت كل الدعم من الجميع، وساعدني أن المنافسات كانت قائمة ودون توقف ما جعلني أدخل أجواء المباريات بسرعة مع الفريق».

وتابع: «أشعر بالارتياح كثيراً للتواجد في الإمارات وتحديداً في أبوظبي، وعائلتي سعيدة هنا أيضاً، كما أن التجارب السابقة التي عرفتها من لاعبين سابقين شجعتني على القدوم واللعب في الدوري الإماراتي، فالظروف مثالية هنا للغاية للعيش وسط أجواء تساعد على التألق والنجاح».

وعن أبرز الصعوبات التي واجهته بعد مرور 4 أشهر على احترافه في الوحدة، قال: «اللغة بالطبع من أبرز العوائق التي واجهتني، وما زلت في مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية التي لا أتقنها تماماً.

لكن في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين يساعدونني على تحسين الوضع مثل لوكاس بيمنتا وروبن فيليب ويجيدان الإنجليزية نظراً لتواجدهم هنا منذ سنوات، ما يسهل من تعاملي مع بقية أعضاء الفريق».

وعن قدرة الفريق على مواصلة المنافسة والعودة للألقاب الموسم المقبل: «الوحدة نادٍ كبير في الإمارات، ومنذ أن حضرت إلى الفريق وجدت أن إدارة النادي لديها مشروع وتعمل على بناء فريق قوي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين خصوصاً العناصر الشابة.

والقتال من أجل حصد الألقاب، فالوحدة لا ينقصه شيء لتحقيق البطولات ويمتلك كل المقومات والعناصر التي تؤهله للمنافسة على جميع البطولات في كل موسم، وأعتقد أن الفريق بما قدمه في الموسم الأخير قادر على أن يكون في دائرة المنافسة في الموسم المقبل».

وعن تقييمه للموسم الفائت، قال: «بالطبع إنهاء الموسم في المركز الثالث أمر جيد بالنسبة للفريق من أجل العودة إلى المشاركة في البطولات القارية، واللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم من شأنه أن يرفع من سقف الطموحات ورغبة الانتصارات.

لكن في الوقت نفسه طموحات الفريق كانت أكبر، رغم أننا نجحنا في الحصول على لقب بطولة واحدة فقط، وهي كأس التحدي بالسوبر الإماراتي القطري، وأعتقد أن الوحدة سيظهر بشكل أقوى في الموسم المقبل ويكون منافساً شرساً على جميع الألقاب».

فوز مهم

وأضاف: «نجحنا في تحقيق فوز مهم وغالٍ في المباراة الأخيرة على البطائح، ولعبنا بروح قتالية عالية وقاتلنا لنحقق الهدف بحجز مقعد في البطولة الآسيوية الأكبر».

وأشار جادسوم إلى أنه يعلم أن الوحدة لم يحقق بطولة دوري أدنوك للمحترفين منذ 15 عاماً، لذا سيكون الهدف الأساسي في الموسم المقبل هو إعادة اللقب الغائب عن خزائن العنابي.

مبيناً أن الوحدة في الموسم الأخير كان قريباً من المنافسة لولا عدم التوفيق في بعض المباريات التي كانت في المتناول، لكن ضاع الفوز بسبب هفوات بسيطة، لافتاً إلى أن دوري أبطال آسيا للنخبة بطولة كبيرة تضم فرق قوية، والوحدة لديه طموحات مشروعة أيضاً في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن جادسوم دا سيلفا خاض مع الوحدة منذ انضمامه للفريق في فبراير الماضي 10 مباريات منها 10 مباريات ضمن التشكيل الأساسي، ومباراتان كبديل، بإجمالي 560 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف.