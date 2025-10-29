ريال مدريد يطالب «يويفا» بتعويض بعد انتصار قضائي في قضية دوري السوبر الأوروبي



يسعى ريال مدريد للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعدما قال النادي، الأربعاء، إن المحكمة الإقليمية في مدريد، رفضت طعوناً مقدمة من «يويفا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، في قضية دوري السوبر الأوروبي.



وكان ريال مدريد واحداً من 12 نادياً أوروبياً دعموا إطلاق دوري السوبر الأوروبي في عام 2021، لكن الفكرة انهارت، بعد ضغوط جماهيرية وحكومية قوية.



وتصدى «يويفا» أيضاً لإطلاق البطولة، لكن محكمة العدل الأوروبية قالت في ديسمبر 2023، إن «يويفا» والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، انتهكا قوانين الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك.



وفي العام الماضي، أمر قاضٍ إسباني «فيفا» و«يويفا»، بوقف معارضتهما للبطولة، إذ قضى بأنهما يمارسان سلوكاً مناهضاً للمنافسة، ويستغلان وضعهما المهيمن.



وقال ريال مدريد، في بيان «يرحب ريال مدريد بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد، برفض الطعون المقدمة من اليويفا والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني، مؤكداً أن «يويفا» ارتكب، في قضية دوري السوبر، انتهاكاً كبيراً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مسيئاً استغلال وضعه المهيمن، وهو ما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية».