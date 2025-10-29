روبينيو ينفي «أي دور قيادي» داخل السجن



قال نجم منتخب البرازيل السابق، روبينيو، إنه يعيش في السجن مثله مثل أي سجين آخر، وأضاف في تصريحات صحفية عبر مقابلة تلفزيونية هي الأولى له منذ إيداعه في سجن «تريمبيمبي» بولاية ساو باولو: لا أتمتع بأي امتيازات، أنام وآكل مثل أي سجين آخر، أبتعد عن المشكلات ولا أجد أي تمييز من إدارة السجن، لا يتم معاملتي على أنني نجم كرة قدم، الجميع هنا يعامل بالمستوى نفسه، جميعنا تنطبق علينا قواعد السجن.



ونفي نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق ما يشاع عن كونه يتولى «دوراً قيادياً» في السجن في إشارة إلى إمكانية تزعمه لمجموعة داخل السجن، ومضى: لا أتزعم أحداً ولا أعاني من مشكلات نفسية، ولا أتعاطى أي أدوية.



وكانت تقارير تحدثت عن معاملة مميزة للنجم البرازيلي داخل السجن خصوصاً -وفق تقارير- أنه يعاني من حالة نفسية منذ بداية سجنه في مارس عام 2024.



واختتم روبينيو تصريحاته بالقول: لم أدخل في مشكلات ولا أجد معاملة متميزة، حتى في مباريات كرة القدم التي نخوضها في السجن، فلم أشتبك مع أي سجين آخر.





