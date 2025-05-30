أليغري يعود لتدريب ميلان خلفاً لكونسيساو

عاد ماسيميليانو أليغري لتدريب ميلان لفترة ثانية بعدما أعلن النادي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد معه بعد إقالة سيرجيو كونسيساو في أعقاب موسم مخيب للآمال أنهى فيه الدوري في المركز التاسع وغاب عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019.

وتم تعيين كونسيساو في ديسمبر خلفا لباولو فونسيكا، وحقق بداية مثيرة للإعجاب، إذ قاد ميلان للفوز بكأس السوبر الإيطالية في مباراته الثانية كمدرب للفريق.

لكن نتائج الفريق في الدوري لم تتحسن تحت قيادة المدرب البرتغالي، كما خرج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الدور الفاصل أمام فينوورد الهولندي في فبراير.

وتبدد آخر أمل لميلان في إنقاذ الموسم في وقت سابق من مايو الجاري بالخسارة 1-صفر أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا.