المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم للشباب وقرعة متوازنة لمصر والسعودية

سيلعب المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقررة في تشيلي في وقت لاحق من العام الجاري بينما أوقعت القرعة التي سحبت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة السعودية ومصر في مجموعتين متوازنتين.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمكسيك وإسبانيا بينما تلعب مصر في المجموعة الأولى مع تشيلي صاحبة الضيافة ونيوزيلندا واليابان.

وستقابل السعودية ممثلة العرب الثالثة في البطولة كولومبيا ونيجيريا والنرويج في المجموعة السادسة.

وستقام النهائيات في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور 16.

وتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم للشباب بعد بلوغ قبل نهائي كأس آسيا التي استضافتها الصين في فبراير الماضي.

بينما خسر المنتخب المغربي مؤخرا نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي.

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم بعد الصعود لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية إذ أنهى البطولة في المركز الرابع بينما احتلت نيجيريا المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى النهائيات في تشيلي.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى : تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة - كاليدونيا الجديدة- فرنسا - جنوب أفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج – نيجيريا