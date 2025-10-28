3700 لاعب يتورطون في المراهنات في تركيا



أفادت قناة «خبر تورك» التلفزيونية في تركيا بأن لاعبين وأندية يخضعون للتحقيق على خلفية فضيحة مراهنات على مباريات كرة القدم، ونقلت القناة عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات في القضية تشمل 3700 لاعب، وبدأت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات تأديبية، كما بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً.



وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أن 152 حكماً يخضعون للتحقيق بسبب مراهناتهم على المباريات، وأضاف الاتحاد إن 7 من أصل 152 حكماً هم حكام من الدرجة الأولى، و15 آخرين حكام مساعدون بالدرجة الأولى أيضاً. ولا يتم السماح للحكام في تركيا عموماً بالمراهنة على المباريات.



وعبرت الأندية الكبرى عن صدمتها بسبب هذه القضية، فيما قال نادي غلاطة سراي إن هذه التطورات تبرز مدى أزمة الثقة والعدالة التي تواجهها كرة القدم التركية منذ فترة طويلة، كما أعرب سعد الدين ساران رئيس نادي فنربخشة عن اعتقاده بأن المسألة سيتم حلها، وأن مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم ستبدأ بعد ذلك، في الوقت نفسه، دعا نادي بشكتاش لإجراء تحقيقات شفافة في القضية باعتبارها أمراً بالغ الأهمية ويمثل علامة فارقة في مسيرة كرة القدم النظيفة.