«النخبة» يفرض واقعاً جديداً على صيف «أصحاب السعادة»

بعد موسم استمر فيه الغياب عن لقب الدوري للعام الـ15، ورغم أنه موسم لم يكن على قدر الطموحات بالنسبة للوحدة، اكتفى فيه الفريق ببطولة كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، تترقب جماهير العنابي صيف أصحاب السعادة، من أجل الاطمئنان على الفريق واستعداداته للموسم المقبل.

وتفرض عودة الوحدة إلى مشهد البطولات القارية بعد حجز مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة بجانب شباب الأهلي والشارقة، بعد أن أنهى الفريق الدوري في المركز الثالث في الجولة الأخيرة، بعد صراع مع الوصل، تفرض العودة واقعاً جديداً على تعاقدات النادي في الانتقالات الصيفية، ليس من أجل بطولة النخبة الآسيوية فقط التي يتواجد فيها بين كبار القارة، لكن من أجل العودة أيضاً بقوة للحلم الذي طال انتظاره من الوحداوية وهو التتويج بلقب دوري المحترفين.

ويتوقع أن تشهد قائمة الوحدة تغييراً لاسيما على مستوى اللاعبين الأجانب، حيث انتهت إعارة الكولومبي كيفن أغوديلو بعودته للنصر، وانتهاء عقد الإيراني أحمد نور الله الذي لديه عدة عروض للانتقال إليها في الموسم المقبل، والأوزبكي خوجيمات إيركينوف الذي انتهى عقده.

ولم يقدم الإضافة مع الوحدة على مدار موسمين رغم أن التوقعات كانت تشير إلى عكس ذلك، والثنائي عمر خريبين ومحمد رسول قرباني الأجنبيين الوحيدين اللذين لديهما عقد مع النادي، ولا نية في تغيير قرباني لأنه جاء في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وبرغم أن بعض الأسماء قدمت أداء جيداً إلى حد بعيد مع الفريق طوال الموسم، فإن الاتجاه نحو التعاقد مع أسماء جديدة والاكتفاء بما قدمته بعض العناصر سواء لانتهاء عقودهم أو لرغبة في تقوية الصفوف بعناصر أفضل بإمكانها مجاراة الواقع الجديد للفريق الذي لن يكون سهلاً خصوصاً على صعيد المنافسات الآسيوية، وبالتالي ضرورة إبرام تعاقدات نوعية وربما فترة انتقالات غير مسبوقة ومع أسماء قوية قادرة على إثبات حضورها مع العنابي.

لكن الأمر المؤكد أن أغلب عناصر «العنابي» وتشكيلته الأساسية التي ظهرت في الموسم الأخير، باتت هي القوام الرئيس للفريق سواء باللاعبين المواطنين أو الذين حصلوا على الجنسية أو المقيمين الجدد، خاصة وأن النادي ركز في الموسم الأخير على النزول بمعدل أعمار اللاعبين والتركيز على اللاعبين المقيمين والمؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإن النادي سيركز على جلب أجانب أفضل.

وبينما يعمل الوحدة في أكثر من اتجاه، فإن ملف المدير الفني الجديد لم يصل إلى مرحلة الحسم بعد رغم أن النادي بدأ في هذا الملف منذ فترة ما قبل انتهاء الموسم بوقت كاف، وتنتظر شركة الكرة الوصول إلى قرار لتحديد الاسم الذي سيتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل.