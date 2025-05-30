«درع الهواة» حائرة بين الظفرة ودبا الفجيرة

يصل قطار دوري الدرجة الأولى إلى محطته الختامية اليوم وذلك بإقامة مواجهات الجولة 30 التي تشهد 6 مباريات عند الساعة السادسة و10 دقائق.

وتتجه الأنظار نحو ملعبي العربي في إمارة أم القيوين، الذي يستقبل فيه صاحب الأرض العربي ضيفه الظفرة متصدر ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة،.

والذي يخوض مباراة اليوم بهدف التتويج بدرع الدوري خصوصاً إذا قدر له الفوز على العربي دون النظر للمباراة الأخرى، أما أي نتيجة غير الفوز لفارس الظفرة فإن مصير الدرع سيكون مرهوناً بمباراة ملعب دبا الفجيرة برصيد 53 نقطة .

والذي يستقبل الجزيرة الحمراء في لقاء مهم للنواخذة الساعي هو الآخر لنيل تاج المسابقة ولكن بحسابات مختلفة إذ يحتاج دبا لتحقيق الانتصار على الجزيرة الحمراء وانتظار أي نتيجة غير الفوز خلال مباراة الظفرة والعربي أما إذا انتهت المباراتين على إثر التعادل فإن الظفرة سيكون هو البطل بفارق نقطة عن دبا.

وفيما يبدو فإن مشهد التتويج بالدرع سيكون مرهوناً بنتائج كل ملعب ولذا فإن مجسم الدرع ربما يكون في منطقة وسط بين ملعبي أم القيوين ودبا الفجيرة في انتظار اللحظات الأخيرة من لكل مباراة ليتم تتويج البطل في ذات الأمسية بالدرع والميداليات الذهبية والجائزة المالية في وقت سيتم فيه منح الوصيف الميداليات الفضية والجائزة المالية.

وفي بقية مواجهات اليوم والتي ستكون عبارة عن تحصيل حاصل وتحسين مراكز يلتقي الفجيرة مع فريق مجد وحتا يستقبل غلف يونايتد والذيد في مواجهة الحمرية ومصفوت يستضيف يونايتد.

ترقب الجمهور

وأكد علي خميس المحلل الرياضي، صعوبة مباراتي العربي والظفرة إلى جانب دبا والجزيرة الحمراء، مشيراً إلى أن جمهور الظفرة ودبا سيكون على أعصابه اليوم فضلاً عن سؤال كل طرف عن نتيجة الآخر لمعرفة مصير التتويج بالدرع.

لافتاً إلى أن دوري الدرجة الأولى عودهم وفي كل موسم على معرفة صاحب المركز الأول ووصيفه قبل جولتين أو ثلاث جولات على الختام عدا الموسم الجاري الذي انتظرنا فيه حتى الجولة 27 التي كشفت عن هوية الصاعدين لدوري الأضواء والشهرة.

ولكن أن يستمر الصراع حول الدرع حتى صافرة الحكم الأخيرة في الجولة الختامية هذا ما لم نعتد عليه منذ مواسم عدة، وهذا يبين قوة هذه المسابقة التي أصبحت لا تختلف كثيراً عن دوري المحترفين وذلك من حيث القيمة النوعية للجوائز إلى جانب جودة اللاعبين والقوانين التي تحكم المسابقة والتي تختلف أيضاً عن قوانين دوري الكبار.