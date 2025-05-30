حسن العبدولي: أتطلع لتحقيق طموحات جمهور خورفكان

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي خورفكان رسمياً مع المدرب الوطني حسن العبدولي للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الكروي المقبل 2025 ـ 2026 خلفاً لمواطنه عبد المجيد النمر، وشهد توقيع العقد مع المدرب الدكتور عمار علاي رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان الذي رحب بالمدرب العبدولي متمنياً له التوفيق مع النسور خلال مشوار الموسم الكروي الجديد.

بدوره وجه المدرب حسن العبدولي الشكر لإدارة شركة كرة القدم بالنادي برئاسة الدكتور عمار علاي لمنحه الثقة في خبراته والتوقيع معه للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم ولا أنسي أيضاً توجيه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لمتابعته تفاصيل تعاقده مع خورفكان، لافتاً إلى أن المهمة تعتبر تكليفاً وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهور وإدارة خورفكان بتحقيق طموحات النادي وبناء فريق يملك شخصية قوية.

وكشف المدرب عن بدء التجمع الداخلي في الأسبوع الأول من شهر يوليو بإجراء الفحوص الطبية إلى جانب التعرف على اللاعبين ومن بعده سيكون التوجه للمعسكر الخارجي والذي من المقرر أن يكون في النمسا وسلوفينيا ويتخلله عدة مباريات تجريبية، وقال من خلال التجمع الداخلي سيتم وضع الخطة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني، وسيكون هناك تصور أيضاً للمراكز التي يحتاجها الفريق وتحديد الأسماء التي يمكن أن تنضم للنسور.