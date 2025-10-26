الكلاسيكو.. اشتباك بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بسبب يامال

حدث اشتباك عنيف بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد انتهاء الكلاسيكو بفوز الملكي 2-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وظهر بعد نهاية اللقاء، لاعب الريال داني كارفاخال يلوم لامين يامال لاعب برشلونة على تعليقاته القوية والمثيرة للجدال ضد ريال مدريد قبل الكلاسيكو.

وأظهرت لقطات فيديو تدخل أكثر من لاعب في الاشتباك، وبدا فينيسيوس يشير إلى يامال بعلامة أنه "كثير الكلام".

وقالت تقارير إن كارفاخال أبلغ يامال أنه "يتحدث كثيراً"، وسط جدل كبير بعد تعليقات اللاعب الشاب ضد الريال.

وفاز ريال مدريد بواسطة هدفي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، فيما أحرز هدف برشلونة الوحيد اللاعب فيرمين لوبيز.