الأهلي المصري يتظلم من حكم مباراة إيجل نوار في دوري الأبطال



تقدم الأهلي المصري، اليوم الأحد، بتظلم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد قرارات السنغالي عيسي سي، حكم مباراته أمام إيجل نوار البوروندي، والتي أقيمت في إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت. وشهدت المباراة، التي فاز بها الأهلي 1-صفر، ليتقدم إلى دور المجموعات في البطولة التي حقق لقبها 12 مرة، طرد المهاجم نيتس جراديشار، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16.



وقال الأهلي في بيان: «إن التظلم جاء نتيجة للقرارات العديدة الخطأ لحكم المباراة، وفي مقدمتها الطرد غير المبرر لجراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس، الذي اعتدى على مدافع الأهلي أحمد رمضان». وأضاف بطل الدوري المصري أنه طلب في تظلمه المدعوم بالفيديو عدم إيقاف جراديشار، لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملاً بمبدأ العدالة، وحرصاً على نجاح المسابقات الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات في دوري الأبطال في الثالث من الشهر المقبل بجوهانسبرج.