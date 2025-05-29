أنباء عن رحيل كريستيانو رونالدو من النصر.. هل ينتقل للهلال؟

أفادت تقارير صحفية بأن كريستيانو رونالدو بات على أعتاب مغادرة نادي النصر السعودي، مع توقعات بإعلان رسمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من تلميح النجم البرتغالي إلى نهاية مشواره مع النادي عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "هذا الفصل انتهى... والقصة لا تزال تُكتب".

ورغم النجاحات الفردية التي حققها رونالدو منذ انضمامه إلى النصر في عام 2023، حيث سجل 99 هدفا حتى الآن، إلا أن غياب الألقاب الكبرى شكّل علامة فارقة في تجربته بالسعودية، إذ لم ينجح في حصد أي بطولة محلية أو قارية تضاف إلى سجله، باستثناء كأس الأندية العربية التي لا تُعد من البطولات الكبرى، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي النصر سيعلن خلال مؤتمر صحفي عن رحيل لاعبه المخضرم، في وقت تشير فيه تقارير أخرى إلى أن النادي السعودي يستعد للتفاوض مع نجم ليفربول، الكولومبي لويس دياز، ليكون خليفة محتملا لرونالدو في خط الهجوم.

وذكرت محطة talkSPORT البريطانية أن النصر يسعى لاستقطاب دياز، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2027، بعدما قدم موسما متباينا شهد تسجيله 17 هدفا رغم فترات تراجع في المستوى.

أما مستقبل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، فلا يزال محاطا بالغموض، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي (MLS)، أو العودة إلى ناديه السابق سبورتينغ لشبونة، أو حتى الانضمام إلى أحد الأندية البرازيلية أو التركية، أو البقاء في السعودية من خلال بوابة نادي الهلال.

وقد أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مزيدا من الجدل حين ألمح إلى إمكانية مشاركة رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة، على الرغم من عدم تأهل النصر. وقال إنفانتينو: "هناك محادثات جارية... ربما نراه يلعب مع أحد الأندية المشاركة في البطولة".

وفي السياق ذاته، ذكرت ماركا أن ناديا برازيليا لم يُكشف عن اسمه قدم عرضا رسميا لرونالدو، في حين أبدى مدرب نادي بوتافوغو البرازيلي، ريناتو بايفا، انفتاحه على فكرة ضم اللاعب، قائلاً: "إذا أتيحت لنا فرصة ضم لاعب بحجم رونالدو، فلن نقول لا. حتى في هذا العمر، لا يزال ماكينة تهديف، وسيكون إضافة قوية لأي فريق يصنع الفرص بانتظام".

وبينما يقترب عقد رونالدو مع النصر من نهايته، يبدو أن مسيرته في الرياض تُوشك على إسدال الستار، في انتظار أن تُكتب فصول جديدة في قصة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.