ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على مونتريال في الدوري الأمريكي

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا ليقود إنتر ميامي لتحقيق الفوز على مونتريال 4 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ميسي هدفين في الدقيقتين 27 و87 وصنع هدفا للويس سواريز في الدقيقة 68، ثم أضاف سواريز هدف آخر في الدقيقة 71.

وفي المقابل، سجل هدفي مونتريال دانتي سيلي وفيكتور لوتوري في الدقيقتين 73 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان هذا الفوز الثاني لإنتر ميامي، المتعثر، في آخر ثماني مباريات. وكانت آخر مباراة فاز فيها ميامي يوم 3 مايو، ومنذ ذلك الحين تعادل في مباراتين وخسر في اثنتين، ليتراجع للمركز السادس في ترتيب المجموعة الشرقية.

وكان هذا تراجعا مفاجئا للفريق الذي حقق 22 انتصارا وتعادل في أربع مباريات وخسر ثماني مباريات خلال العام الماضي، ليحصد عددا قياسيا من النقاط وهو 74 نقطة، وتوج بلقب درع المشجعين.

وفي بقية المباريات، فاز أتالانتا يونايتد على أورلاندو سيتي 3 / 2، ونيويورك ريد بولز على شارلوت 4 / 2، وهيوستن دينامو على نيويورك سيتي 3 / صفر، وفيلادلفيا يونيون على تورنتو 2 / 1، وسياتل ساوندرز على سان دييجو 1 / صفر، وسان خوسيه إيرثكويكس على لوس أنجليس جالاكسي 1 / صفر، وبورتلاند تمبرز على كولورادو رابيدز 2 / 1.