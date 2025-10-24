الزمالك يتأهل لدور الـ16 في كأس الكونفدرالية الأفريقية



فاز فريق الزمالك المصري على نظيره الصومالي ديكيداها 1 - 0 في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



سجل الهدف الوحيد المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وكان الفريق قد أهدر ركلة أخرى في الدقيقة 65، عن طريق لاعب خط الوسط محمد السيد.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بنتيجة إجمالية 7 - 0، بعدما كان قد فاز ذهاباً 6 - 0.





وتقام قرعة دور المجموعات من البطولة يوم الثالث من نوفمبر المقبل، حيث سيأمل الزمالك في الوقوع ضمن مجموعة تساعده في استكمال رحلة البحث عن ثالث ألقابه في البطولة القارية، بعدما فاز مرتين في عامي 2019 و2024.