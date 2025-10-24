بقرة تتسبب في وفاة لاعب كرة قدم برازيلي



شهدت الكرة البرازيلية واقعة مأساوية، بوفاة اللاعب أنتوني يلانو (20 عاماً) لاعب نادي بياوي فجر يوم 20 أكتوبر، متأثراً بحادث دراجة نارية على الطريق السريع، في لاوية بياوي، حيث كان اللاعب الشاب عائداً من الاحتفال بعيد ميلاد والده عندما اصطدمت دراجته النارية ببقرة كانت تعبر الطريق.



ووفقاً لتقرير شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، فقد وقع الحادث الساعة 3:25 صباحاً، عند الكيلومتر 307، وسجلت كاميرات المراقبة القريبة لحظة الحادث، حيث انقلبت دراجة يلانو النارية بالأرض بعد اصطدامها بالحيوان، الذي نفق هو الآخر، بعد ذلك بوقت قصير متأثراً بجراحه.



وحاولت فرق الطوارئ إنعاش اللاعب، لكنه فارق الحياة، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان يرتدي خوذة، مع أن السرعة ربما كانت عاملاً حاسماً.



وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الخبر تسبب في صدمة عنيفة في أوساط كرة القدم المحلية، بينما أصدر نادي بياوي بياناً مؤثراً ينعي فيه لاعبه، حيث قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «نشعر بحزن عميق لرحيل أنتوني يلانو، الشاب المثالي داخل الملعب وخارجه، كان جزءاً من عائلتنا منذ عام 2024، وكان له دور أساسي في فوزنا ببطولة بياوي تحت 20 سنة».