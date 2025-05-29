«الرجل الاستثنائي».. رحلة جميلة مع «النسور» ونهاية مدهشة

فاجأت شركة كرة القدم بنادي خورفكان الشارع الرياضي باتخاذ قرار عدم التجديد للمدرب الوطني عبد المجيد النمر للموسم الكروي المقبل 2026-2025، وعلى الرغم من قيادته للنسور لتحقيق أرقام ونتائج لافتة.

وانتصارات متتالية عقب تصديه للمهمة في نوفمبر من العام الماضي خلفاً للروماني دانيال إيسايلا، الذي لم تسعفه النتائج في الاستمرارية في قلعة «النسور».

وأثار قرار عدم التجديد مع المدرب الوطني الدهشة والاستغراب وسط المحللين، الذين أطلقوا على المدرب النمر لقب الرجل الاستثنائي، وكان النمر قد تولى تدريب خورفكان في نوفمبر الماضي.

وكان حينها خورفكان في المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط فقط من سبع مباريات، ليحقق خورفكان مع النمر أطول سلسلة انتصارات في مسيرة الفريق في عصر الاحتراف بتحقيق الفوز في 6 مواجهات.

وتلقي الهزيمة في 3 مباريات، فضلاً عن التعادل مع فرق كبيرة، واختتم خورفكان موسمه في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعد أن كان قريباً من الوصول إلى المركز السادس.

ولأول مرة في عصر الاحتراف يصل النسور برصيده إلى هذا الرصيد من النقاط، ليغادر المدرب الخلوق قلعة النسور مرفوع الرأس، ويتم إسناد المهمة للمدرب المواطن حسن العبدولي، المدير الفني السابق لدبا الحصن، الذي سيقود «النسور» في الموسم المقبل، الذي يدخله خورفكان بشعار مواصلة ما انتهى عليه المدرب عبد المجيد النمر.