مواهب بايرن ميونيخ وتشيلسي الواعدة تحطم الأرقام القياسية في ليلة واحدة



كتبت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا فصلاً جديداً من فصول التاريخ للبطولة الأكبر على مستوى الأندية في القارة العجوز مع توهج لاعبين شباب واعدين في ليلة فريدة من نوعها في «التشامبيونزليغ».



موهبة بايرن ميونيخ الألماني، لينارت كارل، وثلاثي تشيلسي ستيفاو ومارك غيو وتيريك جورج، كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ أنديتهم ودوري أبطال أوروبا، بعد أن كسروا الأرقام القياسية في ليلة واحدة، وأصبحوا أصغر اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً مع فرقهم في البطولة.



وفي حدث غير مسبوق على ملعب ستامفورد بريدج الذي شهد فوز تشيلسي الإنجليزي على أياكس الهولندي بنتيجة قاسية 5-1، كسر الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل هدفاً لـ«البلوز» في تاريخ دوري الأبطال مرتين في مباراة واحدة، ولم يفصل بين الرقمين سوى نصف ساعة فقط.



الموهبة البرازيلية الواعدة إستيفاو أصبح أصغر هداف لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق بعمر 18 عاماً وخمسة أشهر و28 يوماً، بعد أن كسر الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله رييس جيمس لأكثر من خمس سنوات، عندما سجل الظهير الإنجليزي بعمر 19 عاماً و10 أشهر و28 يوماً.



لكن الطريف أنه قبل هدف إستيفاو بنحو نصف ساعة، كان زميله في الفريق، الإسباني مارك غيو قد سبقه بوصفه أصغر لاعب يسجل لتشيلسي في البطولة عندما أحرز هدفاً في الدقيقة 18 بعمر 19 عاماً وتسعة أشهر و20 يوماً، لكن هذا الرقم القياسي لم يدم سوى نحو 30 دقيقة فقط، وحطمه إستيفاو الذي سجل من ركلة جزاء الهدف الرابع، ليصبح أسرع رقم يتحقق ويكسر في المباراة نفسها في تاريخ دوري الأبطال.



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد أن أصبح إستيفاو الأصغر في تاريخ تشيلسي، ومارك غيو الثاني في الترتيب، إلا أن الأخير لم يهنأ طويلاً بهذا المركز بعد أن اختتم الواعد تيريك جورج ثلاثية المراهقين ووضع نفسه خلف إستيفاو بعمر 19 عاماً وتسعة أشهر وثلاثة أيام، وكما لو أنه يختتم ليلة كروية رائعة لتشيلسي شهدت ثلاثة مراهقين مختلفين يسجلون للفريق في مباراة واحدة.



وفي ميونيخ أعلن جوهرة بايرن الجديدة لينارت كارل عن نفسه، وأصبح أصغر لاعب يسجل لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في فوز الفريق على كلوب بروج البلجيكي 4-0.



ونجح كارل في أول مباراة له كأساسي مع بايرن ميونيخ في دوري الأبطال وبعمر 17 عاماً و242 يوماً فقط كسر الرقم القياسي الذي يحمله جمال موسيالا الذي سجل في عمر 17 عاماً و363 يوماً ضد لاتسيو الإيطالي في عام 2021.