«إنتر» يرتدي اللون الأصفر الذهبي في نهائي دوري الأبطال

سيرتدي إنتر ميلان الإيطالي اللون الأصفر الذهبي، وهو الزي الثالث للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غدٍ، عندما يواجه باريس سان جيرمان في ميونيخ في أول لقاء رسمي بين الفريقين.

ونظراً لأن النادي الباريسي يعتبر الفريق المضيف في المباراة النهائية فإنه سيرتدي زيه الأساسي، وبالتالي لن يكون بوسع إنتر اللعب بزيه الكلاسيكي، لكن الفريق الإيطالي لم يفضل اللعب بالزي الثاني، واختار ارتداء الطقم الثالث بدلاً من ذلك، وهو عبارة عن قمصان صفراء ذهبية ممزوجة باللون الأسود، وسراويل سوداء.

وقد يكون وراء هذا الاختيار بعض «الخرافات»، إذ فاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في كلتا المباراتين اللتين خاضهما في أرفع مسابقة أوروبية للأندية حين لعب بالقميص الأصفر الذهبي هذا الموسم، إذ فاز في يناير على مضيفه سبارتا براغ 1 - 0، وتغلب في ذهاب دور 16 على مضيفه فينوورد 2 - 0 في مارس.

أما هزيمتهم الوحيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فقد جاءت أمام مضيفه باير ليفركوزن حين ارتدوا القمصان البيضاء في ديسمبر.