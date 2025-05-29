الوحدة يتقدم بعرض لضم نياكاتي من بني ياس

تقدم الوحدة بعرض إلى بني ياس لضم الدولي المالي يوسف نياكاتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي اعتباراً من الموسم المقبل. وعلمت «البيان» أن نادي الوحدة أرسل عرضاً رسمياً إلى بني ياس يطلب فيه التعاقد مع نياكاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ يسعى الوحدة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، في ظل الاتجاه داخل قلعة العنابي لإجراء تغييرات كبيرة على صعيد اللاعبين الأجانب.

وظهر نياكاتي مع بني ياس بشكل جيد في الموسم المنصرم رغم احتلال الفريق لمركز متأخر في جدول الترتيب، وأنهى اللاعب الموسم في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري، بعدما أحرز 13 هدفاً في الدوري خلال الموسم المنتهي، و9 أهداف في الموسم الماضي.