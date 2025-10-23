دوري أبطال أوروبا.. الجولة الثالثة تدخل التاريخ



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي، الخميس، أن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع دخلت التاريخ، مسجلة رقماً قياسياً لأعلى جولة تسجيلاً للأهداف.

وشهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تسجيل 71 هدفاً في 18 مباراة، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان جرى تسجيله في الجولة الافتتاحية للموسم نفسه بـ67 هدفاً.

وأبرز ما ميز هذه الجولة هو الارتفاع الكبير في عدد الأهداف، حيث شهدت ست مباريات منها تسجيل خمسة أهداف أو أكثر.



وتصدر حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأهداف بفوزه الساحق 7 - 2 على مضيفه باير ليفركوزن الألماني، فيما تبعته نتائج كبيرة أخرى شملت فوز برشلونة الإسباني 6 - 1 على أولمبياكوس اليوناني، بجانب فوز آيندهوفن الهولندي 6 - 2 على نابولي الإيطالي، وفوز بوروسيا دورتموند الألماني 4 - 2 على كوبنهاغن الدنماركي، وتشيلسي الإنجليزي 5 - 1 على أياكس أمستردام الهولندي، وفوز ليفربول الإنجليزي على أينتراخت فرانكفورت الألماني 5 - 1.



وأوضح يويفا أن الإحصاءات تشمل جميع مباريات مرحلة المجموعات التي لعبت بين مواسم 1992 - 1993 و2023 - 2024، بالإضافة إلى مباريات مرحلة الدوري التي انطلقت من موسم 2024 - 2025.



ولم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية على جولة واحدة، بل امتد إلى الموسم ككل، فقد سجل موسم 2024 - 2025 إجمالي 618 هدفاً في 189 مباراة، وهو رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف وأعلى معدل تهديفي في المباراة الواحدة، حيث بلغ المعدل 3.27 أهداف في المباراة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 3.24 أهداف في المباراة الواحدة بموسم 2020 - 2021.