دوري الأبطال.. عندما يتخطى الواقع الخيال



كان اليوم الأول من الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا استثنائياً تماماً، عرف كيف يتخطى الخيال، صنع واقعاً ملهماً ورائعاً لكرة القدم في الكثير من تفاصيله، كما ذكر بعض الأندية بأرقام مخيفة عليها أن تعمل جاهدة لتخطيها.



أول الأرقام هي «النقطة الأولى» في البطولة العريقة للثنائي كايرات الكزخي وبافاس القبرصي، وهما الوافدان هذا الموسم إلى دوري أبطال أوروبا، ورغم أنهما يدركان جيداً أن الطريق إلى الدور الثاني شبه مستحيل، لكن بعض الأشياء تكفي، فخرجا بالتعادل السلبي ليضع كل فريق نقطة أولى في تاريخه بدوري الأبطال، ليفخر بها مستقبلاً، إن فشل في الحصول على غيرها، ولكن الفخر الكبير كان لبرشلونة «الشاب» في يوم تاريخي للغاية أمام أولمبياكوس اليوناني، يوم نجح فيه البارسا في تخطي أي خيال ممكن وصنع واقعاً رائعاً جداً، معيداً ذكريات الريمنوتادا الشهيرة أمام باريس سان جيرمان في مارس 2017، حيث كانت المرة الأخيرة التي فاز بها برشلونة بسداسية قبل مباراته أمام الفريق اليوناني، التي عرفت تنافساً قوياً بين شباب البارسا على الدخول إلى التاريخ، بداية من لامين يامال الذي سجل نفسه كأصغر لاعب يصل إلى 25 مباراة بدوري الأبطال في عمر 18 عاماً و 100 يوم فقط، ولكنه هل اكتفى بذلك؟، بالطبع لا فالنجم الموهوب بات ثاني أصغر لاعب يسجل من ضربة جزاء في دوري الأبطال بعد لاعب برشلونة السابق بويان كيركيش الذي سجل من ضربة جزاء في مرمى سبورتينغ لشبونة في نوفمبر عام 2008، وكان يبلغ حينها 18 عاماً و90 يوماً أي بفارق 10 أيام أقل من لامين يمال.

أرقام البارسا



ولكن هل توقفت أرقام البارسا على لامين يامال وحده ؟.. كان يوماً استثنائياً لبرشلونة وطبيعياً أن يشهد أحداث استثنائية، ولعل من أهم الأرقام التي شهدها اليوم، أو لنقل أهم إنجاز هو ما قام به فيرمين لوبيز الذي سجل ثلاثية في مرمى أولمبياكوس ليصبح أول لاعب إسباني في تاريخ دوري الأبطال يسجل هاتريك لبرشلونة، في ليلة مليئة بالأهداف وصلت إلى 43 هدفاً، حيث عرفت متوسط 4.8 أهداف في المباراة وهو الثاني في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد الأعلى متوسط 5 أهداف في المباراة والمسجل «يا للغرابة» في يوم 21 أكتوبر أيضاً ولكن من عام 2014.



ليلة عرفت تألق نجم سيتي هالاند بتسجيله للمباراة التاسعة على التوالي في جميع المنافسات، ليلة عرفت أهدافاً بالجملة من حامل اللقب سان جيرمان الفائز بسباعية على أرض ليفركوزن، وسداسية أخرى لأيندهوفن في شباك نابولي ورباعية لأنتر وأخرى لدورتموند وثالثة لأرسنال الذي خرج أيضاً بأحد أفضل الأرقام في تاريخه بعد أن وصل الفريق إلى الرقم الدفاعي الأفضل، حيث لم يهدد مرماه إلا مرة واحدة في آخر 3 مباريات والتي خرج فيها منتصراً أمام ويستهام وفولهام وأتلتكيو مدريد، الذي عرف خسارة قاسية أمام الفريق اللندني وصلت إلى 4 أهداف، ليستمر السجل السلبي للفريق المدريدي في مبارياته مع الأندية الإنجليزية على أرض الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث لعب 6 مباريات تعادل مرتين وخسر في 4 مباريات.