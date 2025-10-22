ايندهوفن.. رقم تاريخي للأندية الهولندية في أوروبا بعد 46 عاماً



سجل فريق ايندهوفن رقماً هو الأول من نوعه لناد هولندي منذ 46 عاماً بعد فوزه الساحق على نابولي بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.



ومنذ سبعينيات القرن الماضي لم يحقق أي فريق هولندي انتصاراً بهذا العدد الكبير من الأهداف في مباراة واحدة بأي من البطولات الأوروبية، وخصوصاً في دوري أبطال أوروبا، في ليلة لم يكن متوقعاً أن يحقق الفريق هذا الفوز الكاسح على بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.



ووفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات، بات ايندهوفن أول فريق هولندي يسجل 6 أهداف أو أكثر في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ أياكس في أكتوبر عام 1979، عندما فاز بعشرة أهداف دون مقابل على فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي.



ورغم التأخر في البداية على أرضية ملعب فيليبس عندما تقدم سكوت ماكتوميناي لنابولي في النتيجة في الدقيقة 31، إلا أن كل شيء انقلب رأساً على عقب بعد هذا الهدف، ليمطر ايندهوفن شباك نابولي بالأهداف بداية من الدقيقة 35 بهدف عكسي من اليساندرو بونجيورو، ثم تبعه الرباعي إسماعيل صابري ودينيس مان (هدفين) وريكاردو بيبي وصعيب دريوش.



السداسية لم تكن فقط رقماً جديداً لايندهوفن، لكن في المقابل كانت كارثية لكتيبة المدرب أنطونيو كونتي، وهي واحدة من أسوأ الهزائم للفريق على الساحة القارية، ولم يستقبل نابولي 6 أهداف في مباراة واحدة منذ حوالي 30 عاماً، إذ كانت آخر مرة حدثت فيها مثل تلك النتيجة في موسم 1997-1998 عندما تعرض الفريق لهزيمتين ساحقتين في ذلك الموسم أمام روما وسامبدوريا ما أدى إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.



فوز ايندهوفن التاريخي سيضع هذه المباراة كأسوأ سجل لأنطونيو كونتي مدرب نابولي، إذ لم يخسر بمثل هذه النتيجة الكارثية من قبل، وتعد هي المرة الأولى التي يستقبل فيها أحد الفرق التي دربها كونتي هذا العدد من الأهداف، مع توتنهام وانتر ميلان وتشيلسي ويوفنتوس أو منتخب إيطاليا، واللافت أن المرات التي استقبلت فيها الأندية تحت قيادة كونتي في مباراتين أمام يوفنتوس عندما كان مدرباً لأتلانتا وأريتسو في الدوري الإيطالي.