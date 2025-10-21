أهلي جدة يحطم الأرقام بدوري أبطال آسيا للنخبة



يواصل الأهلي السعودي «بطل آسيا» المضي قدماً في مشواره نحو الحفاظ على لقبه القاري، محطماً في طريقه الأرقام القياسية رقماً تلو الآخر.



وأصبح الأهلي رسمياً صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 4 - 0 على ضيفه الغرافة القطري، الاثنين، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بالمسابقة القارية ليتربع على قمة المجموعة.



ووصل الأهلي للمباراة رقم 21 توالياً في دوري أبطال آسيا بلا خسارة، محطماً الرقم السابق «20 مباراة» الذي كان مسجلاً باسم ناديي الهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



وكان الأهلي كتب التاريخ في الموسم الماضي بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، كأول فريق يحصد اللقب القاري بالنظام الجديد للمسابقة، واللافت أنه حقق اللقب بلا خسارة محققاً الفوز في 12 مباراة والتعادل في لقاء وحيد.



واستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم بفوز على ناساف الأوزبكي بنتيجة 4 - 2، قبل أن يتعادل على أرض مضيفه الدحيل القطري 2 - 2، ليستعيد انتصاراته بالفوز الكبير على الغرافة.



يذكر أن آخر خسارة للأهلي في دوري أبطال آسيا تعود إلى 15 أبريل 2021، عندما خسر أمام استقلال طهران الإيراني.