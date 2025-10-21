خريبين: الوحدة قادر على الفوز بالدوري.. والموسم لا يزال طويلاً



أكد هداف الوحدة، الدولي السوري عمر خريبين، أهمية الفوز الذي حققه الفريق 3-1 على الدحيل القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً في الوقت ذاته على أن الموسم لا يزال طويلاً، والفريق لم يصل بعد إلى أهدافه، ولا بد من مواصلة التركيز حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق طموحات النادي.

وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أم القاري، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف العين المتصدر، ويتواجد في مراكز المقدمة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد وصوله للنقطة السابعة من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.



وقال خريبين: الفريق منذ بداية الموسم يسير بشكل جيد، لكن حتى الآن لا يوجد شيء تحقق بالفعل، فالموسم لا يزال طويلاً، ويجب أن نستمر بالتركيز والقوة ذاتهما حتى نتمكن من تحقيق طموحات النادي. وأضاف: بالتأكيد كل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة صعبة نظراً لوجود فرق عريقة لديها إمكانات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى، والوحدة أيضاً يمتلك فريقاً قوياً، ومثلما ذكرت فالبطولة صعبة ويجب أن نبذل جهداً مضاعفاً للوصول إلى أفضل مرحلة في المسابقة القارية.



وأردف: استطعنا الفوز في مباراتين على ملعبنا رغم صعوبة المنافسين، ونسعى للتأهل إلى الدور التالي في النخبة الآسيوية. وعن قدرة الوحدة على التتويج بلقب دوري المحترفين بعد غياب 15 عاماً، أوضح خريبين أن «الوحدة قادر على الفوز بالدوري لأن طموح النادي الفوز بالبطولات دائماً، ربما لم يحالفنا التوفيق في مواسم ماضية، ولكن نأمل أن يكون هذا الموسم هو موسم البطولات»، لافتاً إلى أن الاختلاف ما بين الموسم الحالي والمواسم السابقة أن العناصر الشابة اكتسبت خبرات أكثر عما قبل.