مورايس: الجماعية والتنظيم التكتيكي سر فوز الوحدة على الدحيل



أرجع البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، فوز فريقه على الدحيل إلى العمل الجماعي الذي قدمه لاعبو «العنابي» وأسهم في تحويل الفريق لتأخره بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب تخطي عقبة الدحيل القطري على استاد آل نهيان في أبوظبي، رفع بها الفريق رصيده إلى 7 نقاط.

وقال مورايس في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «حققنا نتيجة جيدة للغاية أمام فريق منظم ويملك إمكانات كبيرة ولاعبين من أصحاب الخبرة، ونجحنا في تحويل تأخرنا إلى انتصار بفضل العمل الجماعي والتنظيم التكتيكي للاعبين الذين التزموا بتعليمات الجهاز الفني».



وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة من الناحية التكتيكية، وحاولنا فتح المساحات في دفاع المنافس، وخلق فرص للتسجيل، واستطعنا صناعة العديد من الفرص، قبل أن يسجل الدحيل هدف التقدم، إلا أننا تمكنا من العودة بالتعادل وإحراز هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ما كان له أثر كبير على أداء الفريق في الشوط الثاني».

وختم: «في الشوط الثاني لعبنا بشكل منظم للغاية وسيرنا المباراة كما ينبغي، وسجلنا هدفاً ثالثاً بطريقة رائعة عن طريق علاء زهير، أشكر اللاعبين على الأداء، وسعيد بفرحة الجماهير التي ساندتنا في المدرجات». ويلتقي الوحدة خارج ملعبه في الجولة الرابعة مع ناساف كارشي الأوزبكي يوم 3 نوفمبر المقبل.