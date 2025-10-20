جمال بلماضي: وضع الدحيل يدعو للقلق



أكد جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن وضع الفريق يدعو للقلق، بعد أن تعرض لخسارة ثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الهزيمة من الوحدة في الجولة الثالثة من المسابقة. وأضاف المدرب الجزائري أن الدحيل لعب أمام الوحدة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، لكن للأسف الفريق خسر للمرة الثانية، وتحقيق نقطة واحدة من أصل تسع نقاط يضع الفريق في وضع صعب للتأهل إلى الدور التالي. وأرجع بلماضي السبب الرئيس لخسارة الدحيل من الوحدة إلى فقدان التوازن عقب خسارة الكرة أمام المنافس، ما كان يشكل خطورة واضحة على مرمى فريقه. وأتم: «أعتقد أن الفريق كان يستحق الحصول على عدد أكبر من النقاط التي حصدها في المباريات الثلاث».

يذكر أن الدحيل يمتلك نقطة واحدة في مرحلة الدوري بمنافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد مرور 3 جولات عقب هزيمته في الجولة الأولى 1-2 أمام الهلال السعودي، والتعادل 2-2 مع أهلي جدة، قبل الخسارة 1-3 من الوحدة الإماراتي.