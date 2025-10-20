قطار الوحدة «الآسيوي» يعبر الدحيل القطري ويصل للنقطة السابعة



واصل الوحدة انطلاقته الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما حول تأخره أمام الدحيل القطري بهدف إلى فوز 3-1، اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان، في الجولة الثالثة لمنافسات منطقة الغرب بمرحلة الدوري. ونجح الوحدة في الثأر لهزيمته من الدحيل القطري مرتين في دوري أبطال آسيا عام 2018، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني في البطولة، بينما توقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة. سجل ثلاثية «العنابي» عمر خريبين من ركلة جزاء «35»، وإبراهيما ديارا «45+2»، وعلاء الدين زهير «67»، بينما سجل هدف الدحيل كريستوف بياتيك «20».



بادر الوحدة بالهجوم في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وسيطر على مجريات اللعب، وهدد مرمى الضيوف في مناسبتين، إذ أهدر تاديتش فرصة هدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة من علاء زهير وضعها بجوار المرمى، وأضاع كايو كانيدو هدفاً آخر في الدقيقة 15 بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة لكنه أطاح بها بغرابة فوق العارضة. وعلى عكس مجريات اللقاء، أحرز كريستوف بياتيك هدف التقدم للدحيل بعد عرضية من عادل بولبينة. منح الهدف لاعبي الدحيل ثقة أكبر وسيطروا على وسط الملعب، إلا أن الوحدة استطاع العودة بالنتيجة في الوقت المناسب من ركلة جزاء حصل عليها عمر خريبين في الدقيقة 35.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، نجح إبراهيما ديارا في إحراز هدف التقدم للوحدة بمهارة عالية بعد لمسة رائعة من تاديتش. وبدا الدحيل أفضل مع بداية الشوط الثاني واستحوذ على الكرة في وسط الملعب، في الوقت الذي لجأ فيه خوسيه مورايس، مدرب الوحدة، إلى تأمين الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. وعزز علاء الدين زهير تقدم أصحاب الأرض بهدف جميل من خلفية مزدوجة في الدقيقة 67.

حاول الدحيل تقليص الفارق من أجل العودة في النتيجة، لكنه قوبل بدفاع منظم من جانب لاعبي الوحدة بعدما تمكنوا من إجهاض جميع محاولات الفريق القطري لتنتهي المباراة بفوز مستحق للوحدة ووصوله للنقطة السابعة.



