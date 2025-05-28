يوسف جابر إدارياً للفريق الأول ببني ياس

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعيين يوسف جابر إدارياً للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الإداري بخبرات وطنية مميزة تملك تاريخاً طويلاً في خدمة الكرة الإماراتية.

مع تواجد منصور علي كمدير للفريق الأول ومرزوق المنصوري مشرفاً للفريق.

ويُعد يوسف جابر الذي أنهى مسيرته الموسم الماضي مع شباب الأهلي من أبرز الأسماء التي مرّت في تاريخ نادي بني ياس، حيث مثّل الفريق من 2003 إلى 2007، ومن 2010 إلى 2019.

وخلال مسيرته الكروية، خاض أكثر من 287 مباراة رسمية، علاوة على تمثيله لمنتخب الإمارات الوطني في أكثر من 50 مباراة وأسهم خلال مسيرته بـ 52 هدفاً، في مركزه كظهير أيسر، وهو رقم مميز للاعب مدافع. كما أسهم بشكل فعّال في تحقيق لقب كأس الخليج للأندية 2012، وكان أحد العناصر الأساسية مع الفريق خلال تلك السنوات الماضية.

وأعرب يوسف جابر عن فخره واعتزازه بالعودة إلى بيته في موقع إداري هذه المرة، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقته وخبرته من أجل دعم الفريق مستقبلاً.