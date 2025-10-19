مورايس: أطالب بالعدالة التحكيمية وحماية اللاعبين أمام الدحيل



أكد البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أنه يأمل أن تشهد مباراة فريقه مع الدحيل القطري المقررة غداً الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، عدالة تحكيمية وحماية للاعبين من جانب الحكام بقرارات حاسمة، خاصة في حالات الخشونة التي تشكل خطورة على اللاعبين.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد: «بعض الحكام الذين يديرون مباريات تحت الضغط يتخذون قرارات حاسمة، والبعض الآخر يتعامل بمرونة في الحالات التي قد تشهد خشونة سواء متعمدة أو غير متعمدة، لذا أتمنى أن ينظم الاتحاد الآسيوي ورش عمل لتعريف الفرق واللاعبين بشخصيات الحكام الذين يديرون مبارياتهم، ونأمل أن تشهد المباراة عدالة تحكيمية وحماية للاعبين والتعامل بصورة حاسمة مع حالات الخشونة». وشدد مورايس على أهمية وقوة المواجهة التي تجمع فريقه بالدحيل القطري، مشيراً إلى أن المنافس فريق ليس بالسهل، ويملك إمكانات عالية.



وأضاف: «بعدما حققنا نتائج إيجابية في أول جولتين، نخوض المباراة بحماس كبير، ورغم أن عدداً كبيراً من اللاعبين خاض أكثر من مباراة في فترة قصيرة إلا أنني أتوقع أن يكون تأثير هذا الضغط إيجابياً على الفريق».

وأشار مورايس إلى أن الأجواء داخل الفريق خلال فترة التوقف والتحضير للمباراة كانت إيجابية، موضحاً: «جاهزون للمباراة، ونسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث، نعلم أننا سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو ما يشكل حافزاً كبيراً للفريق».



وأكد مورايس جاهزية جميع اللاعبين، باستثناء المصاب ساشا إيفكوفيتش، والإيراني رضا قنديبور، الذي لن يتمكن من المشاركة مع الفريق بسبب قيده في قائمة شباب الأهلي قبل البطولة قبل انتقاله للوحدة معاراً، لافتاً إلى أن الوافد الجديد الصربي داركو لازوفيتش تم قيده في قائمة «العنابي» بالبطولة، وهو متاح للمشاركة بدءاً من مباراة الغد.

وختم: «الوحدة يمتلك توليفة مميزة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، وبالنسبة لتدوير اللاعبين أسعى لوضع التشكيلة الأنسب، وعندما أجد أن هناك عناصر ليست في أفضل حالاتها الفنية والبدنية فلن يتم الدفع بها».