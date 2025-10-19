جمال بلماضي: جاهزون للوحدة.. وغياب المعز علي للإصابة



أكد الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للدحيل القطري جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق ينتظره مباراة قوية أمام فريق جيد، ويسعى لتحقيق أول انتصار له في المسابقة هذا الموسم. ويحل الدحيل ضيفاً على الوحدة، غداً الاثنين، على ستاد آل نهيان، إذ يمتلك الفريق القطري نقطة واحدة في رصيده بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى 1-2 أمام الهلال السعودي، وتعادل في الجولة الثانية 2-2 مع أهلي جدة.



وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأحد، بأبوظبي: استعداداتنا جاءت جيدة رغم صعوبة الفترة الأخيرة نتيجة عدم تواجد جميع اللاعبين بسبب فترة التوقف الدولي، لكن بشكل عام الفريق جاهز بكل جدية للمباراة.

وأضاف: رغم أننا حصدنا نقطة واحدة فقط من مباراتين، إلا أنني لا أعتبرها نتائج سلبية، خصوصاً وأننا لعبنا أمام الهلال والأهلي السعوديين، وأعتقد أن مواجهة الوحدة أيضاً ستأتي قوية سنحاول خلالها اللعب بتركيز شديد.



وعن رؤيته للوحدة، أوضح: المنافس يمتلك عناصر جيدة للغاية، ويخوض اللقاء على ملعبه، وفاز على الاتحاد السعودي وتعادل مع تراكتور الإيراني، لذا يجب أن نظهر بجاهزية جيدة من الناحية النفسية، وسنعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم. وأعلن بلماضي عن غياب مهاجم الفريق، المعز علي، بسبب عدم جاهزيته بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب القطري خلال مواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.