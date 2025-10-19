شباب الأهلي يمنع قنديبور من المشاركة مع الوحدة في آسيا



يفتقد الوحدة لجهود المهاجم الإيراني رضا قنديبور خلال دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي، بسبب تسجيله في قائمة شباب الأهلي قبل انطلاقة البطولة. وانتقل قنديبور إلى الوحدة قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ولن يستطيع اللاعب المشاركة مع الوحدة في النسخة الحالية من البطولة بعد أن تواجد في قائمة شباب الأهلي، حيث تمنع لوائح الاتحاد الآسيوي مشاركة أحد اللاعبين مع فريقين مختلفين خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال.



وعلى عكس قنديبور، قيد الوحدة الوافد الجديد الصربي داركو لازوفيتش في قائمته بدوري أبطال آسيا للنخبة، وبدر ناصر القادم من شباب الأهلي أيضاً، لكنه يستطيع اللعب مع «العنابي» بسبب عدم قيده في قائمة «الفرسان». ويضم الوحدة في قائمة المصابين لاعباً واحداً هو المدافع الدولي ساشا إيفكوفيتش والذي يتواصل غيابه بسبب إصابة في العضلة الخلفية. ويلتقي الوحدة مع الدحيل القطري، غداً الاثنين، على ستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات منطقة الغرب بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.