الوحدة يسعى لـ«رد دين» منذ 7 سنوات للدحيل القطري



يسعى الوحدة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يستضيف الدحيل القطري في السادسة إلا ربعاً، مساء غد، الإثنين، على ستاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب بمرحلة المجموعات.

ويمتلك الوحدة 4 نقاط في رصيده، خلف الهلال السعودي المتصدر بـ7 نقاط، بعد أن حقق «العنابي» فوزاً في الجولة الأولى 2-1 على حساب الاتحاد السعودي، وتعادل سلباً خارج ملعبه في الجولة الثانية أمام تراكتور الإيراني.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها الوحدة في أول جولتين إلا أن مواجهة الدحيل ستكون صعبة، وخاصة أن «العنابي» يسعى لرد الدين لمنافسه بعد أن سبق أن التقيا في دوري أبطال آسيا عام 2018، وتفوق الدحيل ذهاباً في أبوظبي 3-2 وإياباً في الدوحة 1-0.



ويدخل الوحدة المواجهة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وانطلاقته الإيجابية في الموسم الحالي سواء على صعيد الدوري المحلي أو البطولة القارية، وهو ما يعزز طموحه إلى تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

ويمتلك الوحدة العديد من عناصر القوة متمثلة في عدد كبير من اللاعبين الدوليين أمثال المهاجم السوري عمر خريبين الذي قاد منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا، ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وكايو كانيدو، إضافة إلى المخضرم دوسان تاديتش الذي يقدم مستويات لافتة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.



لكن أكثر الأمور صعوبة أمام الجهاز الفني للوحدة بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس والتي يخشاها الإرهاق في ظل ضغط المباريات بالنسبة للعناصر الدولية بعد أن شاركوا مع المنتخب الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، ثم مواجهة البطائح في الدوري، حيث خاضوا 3 مباريات في نحو 10 أيام فقط.

في المقابل، يدخل الدحيل المباراة وفي رصيده نقطة واحدة بالتعادل 2-2 مع أهلي جدة السعودي في الجولة الماضية قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الهلال 1-2 في الرياض، ويسعى إلى تحقيق أول انتصار له في النسخة الحالية من أجل تعزيز فرصه في بلوغ مرحلة الأدوار الإقصائية.



ويعانى الدحيل في الجانب الدفاعي وهو ما سيحاول الوحدة استغلاله بعد أن تلقى الفريق القطري أربعة أهداف حتى الآن، إضافة إلى محاولة تحسين مستواه، إذ يحتل حالياً المركز السادس في الدوري القطري.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الوحدة وشباب الأهلي والشارقة والأهلي السعودي، و3 نقاط للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا يزال رصيد اتحاد جدة وناساف الأوزبكي خالياً من النقاط.