أنشيلوتي يستدعي كاسيميرو وأنتوني في قائمته الأولى لمنتخب البرازيل

استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل لكرة القدم، عدداً من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمته الأولى لمنتخب (راقصو السامبا)، مستبعدا في الوقت ذاته نيمار الذي تعافى مؤخراً من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

ويستعد أنشيلوتي لخوض مباراته الأولى مع المنتخب البرازيلي الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد مضيفه منتخب الإكوادور، قبل أن يستضيف منتخب باراجواي يومي 5 و10 يونيو القادم على الترتيب.

وأعلن المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة تضم 25 لاعبا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، حيث قرر ضم ثنائي مانشستر يونايتد كاسيميرو وأنتوني إلى جانب ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وسجل كاسيميرو ظهوره الأخير مع منتخب بلاده عام 2023، لكنه لعب تحت قيادة أنشيلوتي في ولايتين مع ريال مدريد، حيث عاد لاعب الوسط المخضرم إلى منتخب البرازيل بعد نهاية قوية للموسم مع مانشستر يونايتد.

وتحدث أنشيلوتي عن كاسيميرو في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس، حيث قال "في رأيي، إنه لاعب رائع. لقد كنت محظوظا بالتواجد معه، أعتقد أن المنتخب الوطني يحتاج لهذا النوع من اللاعبين الذين يتمتعون بالكاريزما وقوة الشخصية والموهبة. لطالما تمتع المنتخب البرازيلي بالكثير من المواهب".

أضاف أنشيلوتي في حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في كرة القدم الحديثة، يتعين عليك أن تضيف إلى ذلك الالتزام والتضحية والروح القتالية، وكاسيميرو يتمتع بذلك. والعديد ممن تم استدعاؤهم للمنتخب يتمتعون بتلك الصفات".

وعانى نيمار من إصابات طويلة خلال عامين قبل أن يعود إلى نادي طفولته سانتوس البرازيلي في يناير الماضي، لكنه اضطر للانتظار حتى يعود لصفوف منتخب البرازيل.

كما تم استبعاد العديد من اللاعبين الأساسيين الآخرين، مثل إيديرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي، وجابرييل ماجاليس، قلب دفاع أرسنال، بالإضافة إلى جويلينتون، لاعب نيوكاسل يونايتد، ورودريجو، مهاجم ريال مدريد، حيث يعاني الثنائي الأخير من الإصابة حاليا.

وأوضح أنشيلوتي: "لقد عاد كاسيميرو لمنتخب البرازيل للعب والاستعداد جيدا لكأس العالم. لقد تحدثت إليه لشرح هذه الدعوة، وهو يتفق معنا".

أشار المدرب المحنك "تتضمن القائمة العديد من المفاجآت لأن هناك مجموعة من اللاعبين مصابين أو ما زالوا في مرحلة التعافي".

ويعود السبب وراء حصول أنتوني على فرصة العودة لمنتخب البرازيل مرة أخرى إلى فترة الإعارة الرائعة التي قضاها مع ريال بيتيس الإسباني، وشهدت تسجيله 9 أهداف، حيث يسعى الآن لقيادة الفريق نحو التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ضد تشيلسي الإنجليزي غدا الأربعاء.