عدد سكانها 1200 نسمة فقط .. ميالبي قرية صيادين تحلم بأكبر صدمة في تاريخ كرة القدم



لن يقارن توتر مشجعي هاماربي وأيك قبل مباراة قمة ستوكهولم الأحد بالحالة التي سيكون عليها مشجعو فريق ميالبي المتواضع، والذي سيحسم لقب الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم إذا لم يحقق هاماربي الفوز على منافسه المحلي.



وقال توربيون أندرسون الأكاديمي المتخصص في كرة القدم بجامعة مالمو، إنه إذا نجح النادي الصغير القادم من قرية صيد في شبه جزيرة ليسترلانديت في تحقيق ذلك، فسيكون ذلك بمثابة أكبر صدمة في تاريخ اللعبة.



وقال قبل ما يمكن أن تكون جولة الحسم في سباق لقب الدوري السويدي «سيكون ذلك فريداً تماماً في تاريخ كرة القدم، وحدوث ذلك الآن أمر غير مرجح للغاية».



وساعد الجمع بين الاستكشاف الرائع والنهج القائم على العلم فريق ميالبي على تصدر الدوري المكون من 16 فريقاً برصيد 63 نقطة بعد 26 مباراة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن هاماربي ثاني الترتيب، الذي تتفوق موارده على موارد منافسه الصغير القادم من جنوبي البلاد.



ورغم أن النادي يحظى بالدعم من جميع أنحاء مقاطعة سولفسبوري، فإن بلدة ميالبي نفسها لا يتجاوز عدد سكانها 1200 نسمة فقط، ويقول أندرسون إنه على الورق لا ينبغي لنادٍ بمكانته أن يحظى بأي فرصة للفوز بالدوري.



وتابع مع اقتراب ميالبي من خلافة مالمو الذي حقق 27 لقباً وهو رقم قياسي، كبطل للدوري «هناك الكثير من الأمور في هذا (كرة القدم)، ومن المفترض أن يكون (فوز ميالبي) مستحيلاً».

وأكمل «إذا نظرت إلى التقارير السنوية التي نشرها الاتحاد السويدي لكرة القدم.. أعتقد أن مالمو العام الماضي، حقق مبيعات أعلى بثمانية أضعاف، وأندية ستوكهولم حققت مبيعات أعلى بأربعة أو خمسة أضعاف من ميالبي».



وإذا لم يحقق هاماربي الفوز على أرضه أمام أيك صاحب المركز الرابع، فإن ذلك سيعني تتويج ميالبي باللقب دون حتى أن يركل الكرة.



ولا يرغب مشجعو أيك في شيء أكثر من أن ينهي فريقهم آمال هاماربي في الفوز باللقب.

5 حافلات للمرة الأولى



وإذا حدث ذلك، فإن رحلة ميالبي لمواجهة غوتنبرغ يوم الإثنين ستتحول إلى موكب احتفال بطول 300 كيلومتر. وحجزت مجموعة مشجعي النادي ست حافلات لهذه الرحلة، وبيعت ما لا يقل عن 1500 تذكرة لمشجعي الفريق الضيف.



وحتى إذا فاز هاماربي بمباراة القمة، فإن ميالبي يمكنه حسم اللقب إذا فاز يوم الإثنين، إذ سيحافظ على تقدمه بفارق 11 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.



وقال كريستوفر راسموسون، ممثل مجموعة المشجعين مع تصاعد التوتر قبل انطلاق الجولة الحاسمة «في الظروف العادية، كانت هذه الرحلة تتطلب حافلة واحدة، لكننا حجزنا ما يقرب من خمس حافلات في يوم واحد».