شبيبة القبائل يقترب من المجموعات في أبطال أفريقيا بفوز كبير على مضيفه المنستيري



وضع شبيبة القبائل قدماً في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه 3-0 على مضيفه الاتحاد المنستيري، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، الجمعة.



وتقدم شبيبة القبائل في الدقيقة 49 بفضل هدف مهدي مرغم، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت عبدالسلام الحلاوي، حارس المنستيري، بعد تمريرة عرضية من محمد الحميدي.

وضاعف البديل لحلو أخريب النتيجة في الدقيقة 64 بعد تمريرة عرضية من أيمن الأحمري، قبل أن يجعل باباكار سار النتيجة 3-صفر، قرب النهاية، بعد تمريرة عرضية من الإيفواري أرتور بادا.



وتقام مباراة الإياب في 25 من الشهر الجاري بملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو الجزائرية.



وبدأ المنستيري المباراة بقوة، وكان قريباً من هز الشباك في الدقائق الأولى عن طريق أيمن الحرزي ومحمود غربال وفخرالدين بن يوسف، لكنه أهدر الفرص.



وعلى الجانب الآخر اعتمد شبيبة القبائل على الهجمات المرتدة، وكاد مهدي مرغم يفتتح النتيجة في الدقيقة 12، لكن كرته مرت فوق مرمى الحارس عبدالسلام الحلاوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وشهد الشوط الثاني إيقاعاً أسرع، خصوصاً من جانب الفريق الجزائري الذي سيطر على مجريات اللعب، وتمكن من هز شباك المنستيري في ثلاث مناسبات، بينما أخفق فريق المدرب منتصر الوحيشي في العودة.



ويواجه المنستيري مهمة صعبة في لقاء الإياب بالجزائر من أجل تحقيق هدف التأهل إلى مجموعات دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أخفق في تحقيق ذلك خلال مشاركتين سابقتين عامي 2024، بخسارته أمام مولودية الجزائر، و2022 بتعثره أمام الأهلي المصري.