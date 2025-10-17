تدريب عملي يشعل النار بين جمهور بايرن وزميل كومباني



أثارت رغبة المدافع المعتزل جيروم بواتنغ في بدء تدريب عملي في نادي بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم موجة من الاعتراضات بين بعض مشجعي الفريق، بعد الحكم الذي صدر العام الماضي على الفائز بكأس العالم 2014 بالتسبب في «أذى جسدي» لطليقته.



وقال مدافع ألمانيا السابق، والذي لعب للنادي بين عامي 2011 و2021، في وقت سابق من هذا الأسبوع: إنه تحدث مع مدرب بايرن فينسن كومباني وحصل على الموافقة لبدء تدريب عملي لكنه لم يحدد موعداً بعد.



ولكن بعض مشجعي بايرن يعارضون الآن مثل هذه الخطوة بعد أن أصدرت محكمة في ميونيخ العام الماضي حكماً بفرض غرامة مع وقف التنفيذ وتحذيره بعد إدانته بتهمة الإيذاء الجسدي المتعمد.



وجمعت عريضة إلكترونية تحت عنون «وضع حدود ضد العنف القائم على كراهية النساء لا ينبغي السماح لجيروم بواتنغ بالعودة إلى بايرن ميونيخ» ما يقرب من 2000 توقيع صباح الجمعة.

وكانت هناك أيضاً معارضة في عام 2023 عندما كان بايرن يفكر في إبرام صفقة قصيرة الأجل مع اللاعب، في ظل سلسلة من الإصابات التي ضربت مدافعي الفريق.



وكانت محاكمة عام 2024 هي الثالثة في قضية الأذى الجسدي.



ولم يعلق بايرن على الأمر. وعندما سئل كومباني عن اهتمام بواتنغ في سبتمبر الماضي، قال إنه سيكون سعيداً باستضافة اللاعب السابق في ميونيخ «ليقضي معنا بضعة أسابيع ويشاركنا خبراته كمدافع بارع».



وأمضى بواتنغ (37 عاماً)، والذي خاض 76 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2009 و2018، عشر سنوات في بايرن ميونيخ بعد انضمامه للفريق في عام 2011 قادماً من مانشستر سيتي، حيث كان زميلاً لكومباني، وساهم بواتنغ في فوز بايرن ميونيخ بتسعة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في دوري أبطال أوروبا.



واعتزل بواتنغ اللعب الشهر الماضي، وكانت آخر مشاركة له مع نادي لاسك لينتس النمساوي إذ تم إنهاء تعاقده بالتراضي في أغسطس.