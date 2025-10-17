بيراميدز ونهضة بركان.. المجد يأتي من «التفاصيل الصغيرة»



يسعى بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية السبت، عندما يتواجهان على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في مباراة كأس السوبر الأفريقية.



ويأمل بيراميدز أن يتوج بأول ألقابه في كأس السوبر الأفريقية، ليضيفه إلى لقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي، ولقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.



ويسعى الفريق المصري للثأر من نهضة بركان الذي سبق له الفوز 1- 0 على بيراميدز في نهائي الكونفيدرالية قبل خمس سنوات، في المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين.



وتعاهد لاعبو بيراميدز على بذل كل الجهد للتتويج باللقب الأول في كأس السوبر الأفريقية.



وقال مهند لاشين لاعب خط الوسط عبر حساب النادي على فيسبوك: «نهضة بركان فريق كبير وحقق الكونفيدرالية ونستعد جيداً للمباراة».



وأضاف المدافع أحمد سامي: «لم يكن التوفيق معنا في النهائيات السابقة، لكن في الفترة الأخيرة فزنا ببطولات عدة».



وأعرب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق عن أمله في التتويج بالسوبر قائلاً: «نحن أبطال أفريقيا والمباراة ستكون قوية أمام فريق محترم».



راية التحدي



ويأمل نهضة بركان في المقابل أن يتوج بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية، بعدما حقق اللقب في عام 2022 للمرة الأولى في تاريخه على حساب منافسه المحلي الوداد الرياضي. ورفع نهضة بركان راية التحدي في مواجهة بيراميدز، وقال القائد حمزة الموساوي: إن طموحه كبير رفقة لاعبي الفريق في التتويج بكأس السوبر الأفريقية على حساب بيراميدز.

وأضاف: «بيراميدز يعد من أقوى الفرق في أفريقيا، لكن نهضة بركان أثبت أيضاً خلال السنوات العشر الأخيرة أنه من بين الأندية الكبيرة قارياً ومحلياً».



وتابع: «النهائيات تحسم دائماً بالتفاصيل الصغيرة، والفريق الأكثر انضباطاً وتركيزاً وتطبيقاً لتعليمات المدرب، هو من سيتوج باللقب».



وأكمل: «صحيح أن المباراة ستقام في مصر، ودائماً ما يكون منافسناً من هناك، لكن هذا الأمر يشكل لنا حافزاً إضافياً.. سنذهب بعزيمة قوية للعودة بالكأس إلى المغرب».



ويركز معين الشعباني مدرب نهضة بركان على الانضباط والالتزام بالنهج التكتيكي، مؤكداً أن هذه التفاصيل تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبرى.



ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي للفوز بكأس السوبر الأفريقية برصيد ثماني مرات، ويأتي خلفه منافسه المحلي الزمالك الذي حقق اللقب في خمس مناسبات.