الأندية العربية تتطلع للاقتراب من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



يتطلع كبار أندية القارة السمراء، لا سيما الفرق العربية، للاقتراب من التأهل لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تنطلق منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية، الجمعة، حيث تستمر فعالياتها حتى يوم الأحد المقبل.



ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 11 فريقاً عربياً، تتطلع لمواصلة مسيرتها في المسابقة، التي ظل لقبها حكراً على الأندية العربية خلال النسخ التسع الماضية.



وبينما يشهد هذا الدور العديد من الاختبارات السهلة لفرق الصفوة في أفريقيا، فقد تبرز مواجهتان عربيتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع ضيفه نهضة بركان المغربي، بينما يلعب الاتحاد المنستيري التونسي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، المتوج باللقب عام 1990.



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تأجيل مباراتي الذهاب والإياب لمواجهة أهلي طرابلس، ونهضة بركان، الذي يشارك في دوري الأبطال لأول مرة، بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي للمحترفين الموسم الماضي.



ويأتي قرار التأجيل، بسبب مشاركة نهضة بركان، حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي تجرى السبت بالقاهرة، ضد مضيفه بيراميدز المصري، الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، والذي تأجلت مباراتاه أيضاً أمام التأمينات الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة.



وتقرر إقامة جولة الذهاب في هاتين المواجهتين يوم 26 أكتوبر الجاري، بينما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع.



ويستهل الأهلي المصري، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقباً، مشواره في النسخة الجديدة للبطولة، بمواجهة مضيفه إيغل نوار البوروندي، فيما يفتتح الترجي التونسي، الذي حمل كأس البطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، مسيرته بمواجهة ليست بالصعبة أمام رحيمو، بطل بوركينا فاسو.



ويحل الجيش الملكي المغربي، الفائز باللقب عام 1985، ضيفاً على حوريا كوناكري الغيني، بينما يلعب مولودية الجزائر، الذي حصد البطولة عام 1976، مع مضيفه كولومب سبورتيف الكاميروني.



ويخرج الهلال السوداني، الذي حصل على وصافة البطولة عامي 1987 و1992، لملاقاة مضيفه البوليس الكيني، حيث بات الفريق الأزرق هو الممثل الوحيد لبلاده في النسخة الحالية، بعد الخروج المفاجئ لغريمه التقليدي المريخ، الذي ودع المسابقة مبكراً من الدور التمهيدي الأول، على يد سانت إيلوا لوبوبو، بطل الكونغو الديمقراطية، الذي يواجه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حامل لقب البطولة عام 1995، الذي بلغ المربع الذهبي في النسخة الماضية للمسابقة.



ويستضيف نواذيبو الموريتاني فريق الملعب المالي، بينما يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وصيف النسخة الماضية، مع مضيفه ريمو ستارز النيجيري، ويواجه سيمبا التنزاني مضيفه نسينجيزيني هوتسبيرز من إيسواتيني.



ويسافر يانج أفريكانز التنزاني، للعب ضد مضيفه سيلفر سترايكرز المالاوي، في حين يلتقي استاد أبيدجان الإيفواري مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، وبلاك بولز الموزمبيق مع ريفرز يونايتد النيجيري، وفايبرز الأوغندي مع باور ديناموز الزامبي.