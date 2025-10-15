حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالسعودية للمرة الأولى



تتجه أنظار قارة آسيا، الخميس، إلى حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الرياض 2025»، الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، احتفاء بنجوم القارة وأبرز إنجازاتهم خلال الموسم الكروي الماضي.



ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي الشهير، بمشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية والنجوم الذين سيتوجون ضمن 20 فئة مختلفة في النسخة التاسعة والعشرين من الحدث القاري (المعروفة سابقاً باسم الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم).

نسخة مطورة



وسيحتفي الحفل بأبرز النجاحات خلال موسم 2024 - 2025، الذي شهد إطلاق نسخة مطورة من دوري أبطال آسيا للنخبة وانطلاقة تاريخية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحفل سيسلط الضوء على الجهود المتميزة التي قدمتها الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب تقديم جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز التي تطرح للمرة الأولى.

رقم قياسي



وتتوج فقرات الحفل بإعلان الفائزين بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا، حيث يسعى القطري أكرم عفيف إلى الفوز بالجائزة للمرة الثالثة، في رقم قياسي جديد، بينما يأمل السعودي سالم الدوسري تحقيق اللقب للمرة الثانية، في حين يكمل الماليزي عارف أيمن حنبي، وهو أول مرشح ماليزي في تاريخ الجائزة، قائمة المنافسين الثلاثة.

أما في فئة جائزة أفضل لاعبة في آسيا، فتتنافس الصينية وانج شوانج - الفائزة باللقب عام 2018 على لقبها الثاني، أمام المرشحتين الجديدتين الأسترالية هولي مكنمارا واليابانية هانا تاكاهاتشي.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة للرجال مهدي تاريمي (إنتر ميلان/أولمبياكوس وإيران) وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان) ولي كانج-إين (باريس سان جيرمان وكوريا الجنوبية).



وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة للسيدات ستيفاني كاتلي (آرسنال وأستراليا) ومايكا هامانو (تشيلسي واليابان) ويوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي واليابان).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا مسلم أولادجوباد (جوهار زامين وإيران) وسالار آجابور (جوهار زامين وإيران) ومحمد عثمان موسى (جيمبي كارتاجينا وتايلاند).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا للرجال تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عاماً) وري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاماً) وسونغ سونج جون (منتخب كوريا الشمالية للناشئات تحت 17 عاماً).

وتتنافس على جائزة أفضل مدربة في آسيا للسيدات لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات - تايوان) ومرضية جعفري (بام خاتون للسيدات - إيران) ونونجروتاي سراثونجفيان (كلية آيجان سكولارز - تايلاند)

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا للرجال أليكس بادولاتو (ملبورن فيكتوري وأستراليا) وحامد يوسف (الاتحاد والسعودية) وصدر الدين حسنوف (بونيودكور وأوزبكستان).

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا للسيدات تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل - كوريا الشمالية) وجون إيل تشونج (أمنوكجانج -كوريا الشمالية) وماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج واليابان).



ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية) الاتحاد الإيراني لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما تتنافس اتحادات الصين وتايلاند وفيتنام على الفئة الماسية، أما الفئة الذهبية فتضم اتحاد هونج كونج بينما تتنافس اتحادات بنجلاديش وجوام ولاوس على الفئة الياقوتية.

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد إقليمي اتحاد آسيان لكرة القدم واتحاد شرقي آسيا لكرة القدم واتحاد جنوبي آسيا لكرة القدم.



أما جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الفئة الذهبية) فتضم الاتحاد الصيني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم وبالنسبة للفئة الفضية فتضم اتحاد جوام لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد الماليزي لكرة القدم، أما الفئة الفضية فتضم اتحاد بنجلاديش لكرة القدم واتحاد جزر شمالي ماريانا لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.