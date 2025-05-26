نهاية مشوار إيسايلا مع بني ياس.. والبديل مدرب بلغاري

ودّع الروماني دانييل إيسايلا نادي بني ياس بعد نهاية مشواره مع الفريق بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم، وذلك عقب خوض «السماوي» مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، أمام كلباء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى ارتباط إيسايلا ببني ياس بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص تجديد العقد، لتصل رحلة المدرب الروماني مع السماوي إلى المحطة الأخيرة بعدما تولى مهمة تدريب «السماوي» على مدار ولايتين امتدت لمدة 3 مواسم في الولاية الأولى منذ موسم 2020 - 2021 حتى موسم 2022 - 2023، ولنصف موسم في الولاية الثانية بنهاية موسم 2024 - 2025.

وعلمت «البيان» أن بني ياس اقترب من التعاقد مع مدير فني جديد لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل، وسيكون البديل مدرباً من الجنسية البلغارية، سبق له العمل في المنطقة قبل عدة سنوات، إذ كان النادي قد بدأ مفاوضات جادة مع المدرب البلغاري قبل فترة وجيزة، وتم التوصل إلى اتفاق على تولي المسؤولية، حيث أشارت مصادر إلى أن المدير الفني الجديد سيصل خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي عن المدرب الجديد.

وكان إيسايلا أعلن عبر «البيان» رحيله عن السماوي بعد مباراة بني ياس وكلباء في ظل عدم الوصول إلى اتفاق مع إدارة النادي حول تجديد العقد، إذ حرص المدرب الذي غاب عن قيادة الفريق من مقاعد الدكة الفنية في مباراة الجولة الأخيرة نتيجة عقوبة الإيقاف لتراكم الإنذارات على النزول إلى غرفة ملابس الفريق عقب نهاية اللقاء، وقام بتوديع اللاعبين عقب نهاية مهمته مع الفريق.

وتولى إيسايلا تدريب بني ياس في ولايته الأولى مطلع موسم 2020 - 2021، ونجح في موسمه الأول مع الفريق في احتلال وصافة دوري المحترفين بعد منافسة على اللقب مع الجزيرة، وفي موسمه الثاني مع السماوي احتل الفريق المركز التاسع، ثم المركز الـ11 في الموسم الثالث، قبل أن يرحل ويخوض تجربتين مع عجمان في الموسم الماضي، ثم خورفكان في النصف الأول من الموسم الحالي، والعودة مجدداً لبني ياس في ولايته الثانية في يناير الماضي.

وخلال مشواره مع بني ياس، قاد إيسايلا الفريق في 93 مباراة في الدوري، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 23، وخسر 35 مباراة، بواقع 78 مباراة في الولاية الأولى التي استمرت 3 سنوات، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة بنسبة فوز 38.9% وتعادل في 19، وخسر 29 مباراة.

وفي الولاية الثانية التي استمرت لنصف موسم، قاد إيسايلا بني ياس في 15 مباراة في الدوري اعتباراً من مباراة الوصل في 11 يناير الماضي، ورغم البداية الجيدة مع الفريق في بداية الولاية الثانية ونجاحه في عدم الخسارة في 5 مباريات متتالية.

لكن النتائج تراجعت في الجولات الأخيرة، وضمن الفريق بقاءه في المحترفين بعد صراع على الهرب من الهبوط، إذ فاز معه الفريق في الموسم الحالي في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، لينهي بني ياس الموسم في المركز الثاني عشر.