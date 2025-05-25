الوحدة يقبل هدية الشارقة ويحسم المركز الثالث

حسم الوحدة المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين بعد تغلّبه على مضيفه البطائح 3-1، اليوم الأحد، على استاد خالد بن محمد في الجولة الـ26 والأخيرة من المسابقة.

وحجز الوحدة مقعداً في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن أنهى الموسم في المركز الثالث، إذ رفع رصيده إلى 48 نقطة، مستفيداً من هدية الشارقة الذي فاز على الوصل 4-1 في الجولة ذاتها، ليعود «العنابي» للمشاركة في البطولات الآسيوية بعد غياب عدة سنوات.

افتتح أحمد نور الله التسجيل للوحدة بهدف جميل من تسديدة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وأضاف عمر خريبين الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها الكولومبي كيفن أغوديلو في الدقيقة 21.

وقلّص ألفارو دي أوليفييرا النتيجة بهدف من عرضية مميزة جهة اليمين في الدقيقة 23.

واختتم أحمد نور الله ثلاثية الوحدة بالهدف الثاني له في الدقيقة 43، مستغلاً خطأ من حارس مرمى البطائح.