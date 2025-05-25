حسن العبدولي وجاسمينز.. يودعان دوري الأضواء والشهرة





حملت مواجهة الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، والتي جمعت دبا الحصن والعروبة وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 تصريحات مغلفة بنبرة حزن من مدربي الفريقين حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، والبرتغالي أندريا جاسمينز مدرب العروبة.

من جانبه، قال حسن العبدولي: فريقا دبا الحصن والعروبة دخلا المباراة دون هدف بعد أن افتقد اللاعبون رغبة الفوز، مشيراً إلى أن المباراة جاءت متكافئة في أغلب فتراتها ونجح العروبة في خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، لافتاً إلى أن الفريقين قدما أفضل ما عندهما خلال الموسم وعليهما التعلم من تجربة الهبوط، مجدداً اعتذاره لإدارة دبا الحصن وجماهير النادي على عودة الفريق من جديد لدوري الهواة، داعياً للاستفادة من أخطاء الموسم الحالي وعقد جلسة مكاشفة بين الجميع لتجنب الهفوات التي تم ارتكابها مستقبلاً.

بدوره، قدم البرتغالي أندريا جاسمينز مدرب العروبة، الشكر لإدارة شركة كرة القدم بالنادي لمنحها الثقة في إمكاناته بالإشراف على المباريات الخمس الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً فخره بمهمة الإشراف على الفريق مع تلك المجموعة من اللاعبين، منوهاً إلى أنه حاول جاهداً إبقاء الفريق في دوري الأضواء والشهرة، وكان بالإمكان أفضل مما كان، لكن ذلك لم يحدث، ولا بد من معاودة الكرّة من جديد، ولم يفصح المدرب جاسمينز عن إمكانية استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، واعتبر عدد من المحللين تصريحاته عقب المباراة بأنها وداعية إلا إذا كان لإدارة نادي العروبة رأي آخر، وذلك فيما يتعلق بمسألة بقائه خلال موسم دوري الدرجة الأولى المقبل. يذكر أن دبا الحصن أنهى الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، والعروبة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.