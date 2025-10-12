زيدان: تدريب منتخب فرنسا أحد أهدافي



خلال حضوره مهرجاناً رياضياً في إيطاليا، أوضح أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في أن يصبح مديراً فنياً لمنتخب بلاده في المستقبل القريب. ومع استعداد ديدييه ديشان للرحيل عن منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم المقبلة عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يعد زيدان الخيار الأمثل، لا سيما وأنه يحظى بإعجاب جميع الفرنسيين، كما أن لديه مسيرة تدريبية حافلة، خاصة في ظل قيادته فريقه السابق ريال مدريد الإسباني للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. وقال الفرنسي زيدان، الذي ابتعد 4 سنوات عن توليه قيادة أي فريق: «أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي».



ويستمتع زيدان بوقت فراغه، ويحرص على حضور العديد من الفعاليات، التي كان من بينها مهرجان ترينتو الرياضي في إيطاليا، حيث يحظى باحترام كبير بعد مشواره الرائع مع فريق يوفنتوس الإيطالي، حينما كان لاعباً.

وأقل ما يمكن قوله هو أن زيدان يدرك جيداً ما يريده في تجربته القادمة في الواقع، فعندما سئل عن مستقبله كمدرب، أوضح: «سأعود بالتأكيد لتدريب منتخب فرنسا، أما فيما يتعلق بعملي في يوفنتوس فلا أعرف لماذا لم يحدث ذلك». وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1998: «ما زلت أحتفظ بيوفنتوس في قلبي، لأنه منحني الكثير، لاحقاً لا أعرف ما سيحدث، لكن أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي، وسنرى».