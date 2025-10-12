الوحدة يضم الصربي لازوفيتش في صفقة انتقال حر



أعلن الوحدة تعاقده مع الصربي داركو لازوفيتش «35 عاماً»، لاعب نادي هيلاس فيرونا الإيطالي السابق، في صفقة انتقال حر، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من دون الإفصاح عن مدة وقيمة التعاقد، ويأتي تعاقد الوحدة مع لازوفيتش، خلال مدة الـ 21 يوماً المسموحة للتعاقد مع لاعب حر عقب غلق باب قيد الانتقالات الصيفية مطلع شهر أكتوبر. وسيكون لازوفيتش الأجنبي الرابع في صفوف «العنابي»، وذلك بعد فسخ عقد الأرجنتيني لوكاس فيرا بالتراضي بين النادي واللاعب، ويتبقى مكان للاعب أجنبي خامس بقائمة الفريق في كشوفات اتحاد الكرة.



ويلعب لازوفيتش في مركز الجناح الأيمن، وكذلك خط الوسط، وانتهى عقده مع فيرونا في شهر يوليو الماضي، ولعب لازوفيتش لأندية عدة خلال مسيرته، أبرزها ريد ستار الصربي في الفترة من 2009 حتى 2015، وانتقل إلى صفوف جنوى الإيطالي لمدة 4 مواسم منذ عام 2015 قبل أن ينتقل عام 2019 إلى جنوى، واستمر معه حتى نهاية الموسم الماضي. وأعرب لازوفيتش عن فخره بالانضمام إلى صفوف الوحدة وارتداء قميص «العنابي» في تجربة جديدة، يخوضها اللاعب لأول مرة في المنطقة.



ووعد اللاعب بإسعاد جمهور الوحدة، وأنه يتطلع إلى تقديم موسم ناجح مع «أصحاب السعادة» من أجل تحقيق أهداف وطموحات النادي وجماهيره. يذكر أن الوحدة يضم في صفوفه 4 لاعبين في خانة الأجانب، بعد التعاقد مع لازوفيتش بوجود الهداف السوري عمر خريبين، والإيراني محمد رسول قرباني، والنجم الصربي دوسان تاديتش.