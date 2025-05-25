الجولة الأخيرة تحسم مصير دوري «الهواة» بين الظفرة ودبا



رفضت مباريات الجولة الـ 29 قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» البوح بكامل الأسرار، وأبقت المنافسة على نيل الدرع مشتعلة حتى الجولة الأخيرة، الجمعة المقبل، بمواجهات منتظرة، إذ يحل الظفرة متصدر جدول الدوري ضيفاً على العربي صاحب المركز الثالث، والذي سيخوض اللقاء من أجل الحفاظ على مركزه الحالي، وفي اللقاء الثاني يستقبل دبا الفجيرة الوصيف ضيفه الجزيرة الحمراء على أرضية ملعب الفجيرة، وسيكون درع الهواة حائراً بين ملعبي العربي ودبا الفجيرة، ولن تؤثر بقية المباريات الأربع، التي تقام في اليوم ذاته نفس على مسار الدرع أو على قرار الهبوط، بعد تأكد رحيل فريقي فيلتوود يونايتد وغلف اف سي إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان جمهور دبا الفجيرة يمني النفس بسماع أخبار جيدة من ملعب الظفرة، الذي تمكن بتسعة لاعبين من إحباط مفاجآت مصفوت بالتفوق عليه بنتيجة 2-1، ليقترب الظفرة كثيراً من تحقيق حلم جماهيره بالتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، بعد ضمان التأهل لدوري المحترفين قبل جولتين على ختام المسابقة، وفي المقابل سيخوض دبا الفجيرة لقاء الجمعة المقبل، بهدف الفوز على الجزيرة الحمراء، وانتظار هدية قد تأتيه من ملعب العربي في أم القيوين.

حملت مواجهات الجولة قبل الأخيرة أرقاماً لافتة بعد تسجيل اللاعبين لـ 20 هدفاً، وإشهار الحكام لـ 34 بطاقة ملونة، منها 3 بطاقات حمراء، ووسع نجم الفجيرة ساندر بنبشير الفارق في صدارة الهدافين بعد إحرازه ثنائية في مرمى غلف اف سي، ليصل برصيده إلى 21 هدفاً بفارق هدفين عن البرازيلي دياغو دا سيلفا مهاجم دبا الفجيرة، و5 أهداف عن لامين ياتارا، مهاجم الظفرة صاخب الـ17 هدفاً.